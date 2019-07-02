2019-07-02T10:00:29+03:00
Общество

Врач из Владимира попала в тройку лучших эндокринологов России

Наталья Маврычева из больницы №5 города Владимира заняла второе место на всероссийском конкурсе врачей
Алексей СУХОВ
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Заведующая эндокринологическим отделением стала второй в номинации "Лучший эндокринолог". Это первое призовое место владимирских докторов на профессиональном всероссийском конкурсе за всю историю его проведения.

В 2019 году на конкурс поступило 596 работ по 29 номинациям из 60 субъектов Российской Федерации и 6 федеральных органов исполнительной власти. И из этого огромного числа достойных кандидатов выбрали 87 победителей. В том числе, Наталью Маврычеву.

Наталья Маврычева работает в системе здравоохранения более 20 лет, с 2011 года возглавляет эндокринологическое отделение больницы №5, имеет ученую степень кандидата медицинских наук. Под ее руководством в больнице было внедрено оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "эндокринология".

ИСТОЧНИК KP.RU

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