2019-07-01T23:23:13+03:00
Общество

Муромляне ограбили Дом культуры, проникнув в него через подземный ход

Обвиняемые похитили около полутора миллиона рублей
Елена Масленникова
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Преступление было совершено в феврале этого года. По версии органов предварительного следствия, работник Дома культуры и его товарищ, который ранее был неоднократно судим, спланировали ограбление заранее. Парочка знала, что в сейфе кассы МБУК "ДК им.1100-летия" хранятся денежные средства, вырученные от реализации билетов. В ночное время через подземный ход мужчины прошли в подвальное помещение оркестровой ямы, а затем через фойе первого этажа проникли в помещение кассы. Там они взломали сейф и похитили 1 474 350 рублей. За хищение средств в особо крупном размере жителям Мурома грозит реальный срок лишения свободы до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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