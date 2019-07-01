2019-07-01T21:35:08+03:00
Происшествия

Гороховчанка расправилась с железнодорожником, решив отомстить за брата

Теперь женщине грозит реальный срок
Ирина Мальцева
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В мае местной жительнице по телефону сообщили о том, что ее брата избили охранники железнодорожных путей в поселке Галицы Гороховецкого района. Разгневанная дама решила разобраться и выяснить, чем ее брат не угодил обидчикам. Для этого в тот же день гороховчанка встретилась с охранниками, а в ходе беседы с пьяными мужчинами женщина ударила одного из них ножом в живот. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью, но выжил, а нападавшую задержали. Ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Уголовное дело 28 июня поступило в Гороховецкий районный суд для рассмотрения. Если суд признает гороховчанку виновной, ей грозит до десяти лет лишения свободы с ограничением срока до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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