Муромлянин дважды перевел мошенникам крупные суммы

СЕГОДНЯ 20:50 2019-07-01T20:50:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Доверчивый житель Мурома второй раз стал жертвой аферистов, позвонивших ему с новостью, что ему якобы положена компенсация по решению суда за купленные ранее фальсифицированные лекарства. Правда, чтобы получить деньги, сначала нужно было заплатить свои деньги, и муромлянин перевел неизвестным 366 тысяч рублей. Увидев, что деньги не возвращаются, да и компенсация не приходит, он обратился в полицию. Как выяснилось, год назад горожанин уже становился жертвой мошенников: ровно год назад он потерял сто тысяч рублей, пытаясь получить компенсацию за покупку тех же самых препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU