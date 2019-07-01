Муромлянин дважды перевел мошенникам крупные суммы
Горожанин отдавал деньги, надеясь получить компенсацию
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Доверчивый житель Мурома второй раз стал жертвой аферистов, позвонивших ему с новостью, что ему якобы положена компенсация по решению суда за купленные ранее фальсифицированные лекарства. Правда, чтобы получить деньги, сначала нужно было заплатить свои деньги, и муромлянин перевел неизвестным 366 тысяч рублей. Увидев, что деньги не возвращаются, да и компенсация не приходит, он обратился в полицию. Как выяснилось, год назад горожанин уже становился жертвой мошенников: ровно год назад он потерял сто тысяч рублей, пытаясь получить компенсацию за покупку тех же самых препаратов.
ИСТОЧНИК KP.RU