Книга о владимирском писателе вошла в длинный список премии «Просветитель»

СЕГОДНЯ 20:36 2019-07-01T20:37:45+03:00

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Книга дуэта известнейший российских литературоведов современности Олега Лекманова и Михаила Свердлова, написанная в соавторстве с Ильей Симоновским «Венедикт Ерофеев. Посторонний» вошла в длинный список престижнейшей российской книжной премии «Просветитель». Монографию, посвященную автору поэмы «Москва-Петешки» выпустило крупнейшее российское издательство «АСТ».

Короткий список премии «Просветитель» будет представлен осенью 2019 года. Напомним, что книги, попавшие в длинный список премии, будут отправлены в библиотеки страны, получающие литературу по партнерской программе «Просветителя». Во Владимирской области в ней участвует областная научная библиотека.

Ранее мы уже писали о книге «Венедикт Ерофеев. Посторонний». С материалом можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU