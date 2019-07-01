2019-07-01T16:50:56+03:00
Общество

Сотрудники Муромского радиозавода не получали зарплату почти три с половиной месяца

Общая сумма задолжности перед работниками составила более 7 миллионов рублей
Елена Масленникова
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За невыплату зарплаты сотрудникам Управление Следственного Комитета по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя АО «Муромский радиозавод».

Следствие установило, что сотрудники Муромского радиозавода не получали зарплату с 22 февраля по 14 июня текущего года, хотя финансовая возможность для выплат у руководства была.

Почти за три с половиной месяца предприятие задолжало работникам около 7 миллионов 600 тысяч рублей. Потерпевшими признаны 450 человек.

Благодаря усилиям следователя СК России, еще на стадии доследственной проверки, долг перед сотрудниками Муромского завода был полностью погашен.

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства противоправного должностного поведения руководителя предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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