Муромлянин, распространявший наркотики, проведет в колонии 10,5 лет
Он попался на очередной закладке
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Житель города Мурома общался со знакомым в интернете. Тот предложил ему подзаработать на наркотиках. По договоренности муромлянин забирал оптовые партии и раскладывал их по городу. Потом фотографировал места, где прятал наркотики, и отсылал оператору.
22 октября 2018 года молодой человек забрал из указанного оператором места для дальнейшего сбыта почти три грамма наркотиков. Но так и не сделал "закладку" - его задержали полицейские.
Суд признал муромлялина виновным и назначил 10, 5 лет колонии особого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU