Муромлянин, распространявший наркотики, проведет в колонии 10,5 лет

СЕГОДНЯ 16:43 2019-07-01T16:43:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель города Мурома общался со знакомым в интернете. Тот предложил ему подзаработать на наркотиках. По договоренности муромлянин забирал оптовые партии и раскладывал их по городу. Потом фотографировал места, где прятал наркотики, и отсылал оператору.

22 октября 2018 года молодой человек забрал из указанного оператором места для дальнейшего сбыта почти три грамма наркотиков. Но так и не сделал "закладку" - его задержали полицейские.

Суд признал муромлялина виновным и назначил 10, 5 лет колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU