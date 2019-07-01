2019-07-01T16:43:18+03:00
Происшествия

Муромлянин, распространявший наркотики, проведет в колонии 10,5 лет

Он попался на очередной закладке
Валерия Рудометова
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Житель города Мурома общался со знакомым в интернете. Тот предложил ему подзаработать на наркотиках. По договоренности муромлянин забирал оптовые партии и раскладывал их по городу. Потом фотографировал места, где прятал наркотики, и отсылал оператору.

22 октября 2018 года молодой человек забрал из указанного оператором места для дальнейшего сбыта почти три грамма наркотиков. Но так и не сделал "закладку" - его задержали полицейские.

Суд признал муромлялина виновным и назначил 10, 5 лет колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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