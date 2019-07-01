В Собинском районе ликвидированы многочисленные несанкционированные свалки

СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-01T15:57:08+03:00

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Прокуратура проверила, как в Собинском районе соблюдается законодательство в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В результате проверки были найдены многочисленные нарушения. На территориях муниципальных образований Копнинское, Куриловское,Колокшанское, Толпуховское и Собинский район были обнаружены несанкционированные свалки. Главы поселений получили представления и одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Аналогичные нарушения были обнаружены на территории «Собинского лесничества». Директору вынесли два представления и двоих сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. По сообщению прокуратуры Владимирской области, все стихийные свалки ликвидированы.

В администрации Лакинска в результате проверки надзорного органа не нашли необходимые документы по утилизации ТКО: отсутствовала схема размещения площадок накопления ТКО, не был утвержден реестр этих объектов, отсутствовала схема очистки населенного пункта. То же самое обнаружилось и в других муниципалитетах: в Собинке, Ставрове, Березниковском, Воршинском, Колокшанском, Рождественском, Черкутинском, Толпуховском, Асерховском, Куриловском сельских поселениях. В результате реагирования на представления прокуратуры все правовые акты были разработаны и утверждены.

ИСТОЧНИК KP.RU