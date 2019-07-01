2019-07-01T15:57:08+03:00
Общество

В Собинском районе ликвидированы многочисленные несанкционированные свалки

Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности
Елена Масленникова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура проверила, как в Собинском районе соблюдается законодательство в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В результате проверки были найдены многочисленные нарушения. На территориях муниципальных образований Копнинское, Куриловское,Колокшанское, Толпуховское и Собинский район были обнаружены несанкционированные свалки. Главы поселений получили представления и одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Аналогичные нарушения были обнаружены на территории «Собинского лесничества». Директору вынесли два представления и двоих сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. По сообщению прокуратуры Владимирской области, все стихийные свалки ликвидированы.

В администрации Лакинска в результате проверки надзорного органа не нашли необходимые документы по утилизации ТКО: отсутствовала схема размещения площадок накопления ТКО, не был утвержден реестр этих объектов, отсутствовала схема очистки населенного пункта. То же самое обнаружилось и в других муниципалитетах: в Собинке, Ставрове, Березниковском, Воршинском, Колокшанском, Рождественском, Черкутинском, Толпуховском, Асерховском, Куриловском сельских поселениях. В результате реагирования на представления прокуратуры все правовые акты были разработаны и утверждены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Муромлянин дважды перевел мошенникам крупные суммы
Книга о владимирском писателе вошла в длинный список премии «Просветитель»
Сотрудники Муромского радиозавода не получали зарплату почти три с половиной месяца
Муромлянин, распространявший наркотики, проведет в колонии 10,5 лет
В Гусе-Хрустальном пенсионерка ушла в лес и не вернулась
В администрации Владимира будет работать экс-председатель Ленинского суда
Владимирцы предпочитают отдыхать на Спасском водохранилище
"Владалко" подозревают в уклонении от уплаты налогов
«Скорую помощь» в микрорайоне Оргтруд приписали к Владимиру
Во Владимирской области задержали генерал-майора Росгвардии по подозрению в вождении в нетрезвом виде
Вероятного виновника хлопка газа в ковровском доме перевезли в Нижегородский ожоговый центр
В новом сезоне у владимирского "Торпедо" и "Мурома" будет четыре новых соперника
Гороховчанин обокрал несколько домов
Владимирское "Торпедо" сыграло вничью с "Рязанью"
В Александровском районе горящий дом тушили 20 человек
В Покрове у супругов нашли 90 граммов гашиша