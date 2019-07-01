В администрации Владимира будет работать экс-председатель Ленинского суда
С 1 июля на должность начальника правового управления администрации города Владимира назначена известный специалист в сфере права Жанна Уколова.
Она родилась во Владимире. В 1987 году окончила Ивановский государственный университет по специальности "правоведение". Работала в отделе юстиции Владимирского облисполкома, народным судьей, потом заместителем и председателем Фрунзенского районного суда. Также Жанна Уколова была председателем Ленинского суда. Под ее руководством Ленинской райсуд трижды выигрывал ежегодный конкурс «Суд года» Владимирской области.
Жанна Уколова - доцент кафедры специальных юридических дисциплин Владимирского филиала РАНХиГС.
ИСТОЧНИК KP.RU