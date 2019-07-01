2019-07-01T15:39:44+03:00
Общество

В администрации Владимира будет работать экс-председатель Ленинского суда

Жанну Уколову назначили начальником правового управления
Валерия Рудометова
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Фото: администрация города ВладимираФото: администрация города Владимира
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С 1 июля на должность начальника правового управления администрации города Владимира назначена известный специалист в сфере права Жанна Уколова.

Она родилась во Владимире. В 1987 году окончила Ивановский государственный университет по специальности "правоведение". Работала в отделе юстиции Владимирского облисполкома, народным судьей, потом заместителем и председателем Фрунзенского районного суда. Также Жанна Уколова была председателем Ленинского суда. Под ее руководством Ленинской райсуд трижды выигрывал ежегодный конкурс «Суд года» Владимирской области.

Жанна Уколова - доцент кафедры специальных юридических дисциплин Владимирского филиала РАНХиГС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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