2019-07-01T15:37:25+03:00
Общество

Владимирцы предпочитают отдыхать на Спасском водохранилище

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С начала июня в тройку самых популярных водоемов уверенно вошли Спасское водохранилище и два озера в Покрове – Введенское и Черное. Такие данные предоставил оператор Tele2, который сравнил объем скачиваемого отдыхающими интернет-трафика в сетях. Чаще всего абоненты оператора на пляжах пользуются высокоскоростным интернетом в дневное время – с 11:00 до 17:00. Особенно много отдыхающие слушают онлайн-музыку, загружают фото и видео в соцсети, а также пользуются стриминговыми сервисами.

«Неудивительно, что на пляжах пик интернет-активности отдыхающих приходится на время, когда люди загорают и купаются. Для нас любопытным фактом стало то, что ранним утром – примерно с 4:00 до 7:00, в районе водоемов сконцентрировано значительное количество наших абонентов, которые общаются при помощи WhatsApp. Вероятнее всего, это рыбаки, которые соблюдают тишину и пишут друг другу сообщения через интернет. Приятно, что нашу связь ценят люди, выбирающие разнообразные виды отдыха», отметил директор владимирского филиала оператора, Юрий Рогожкин.

До конца года оператор планирует завершить масштабный проект по расширению покрытия 4G/3G в небольших и удаленных населенных пунктах. На текущий момент Tele2 запустила сеть в 13 населенных пунктах, куда приезжает много дачников и любителей загородного отдыха. В их числе – Тириброво в Александровском районе, Кудрявцево в Вязниковском районе, Песьяне и Полутино в Киржачском районе, Иваново в Ковровском районе, Денятино в Меленковском районе, Липна, Сосновый Бор, Сушнево и Луговое в Петушинском районе, Спасское Городище, Торчино в Суздальском районе и Шихобалово в Юрьев-Польском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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