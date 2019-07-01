"Владалко" подозревают в уклонении от уплаты налогов

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-01T15:01:17+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты НДС и налогов на прибыль ООО "Владалко". Общая сумма вменяемой просрочки - 51 миллион рублей. Ведомство сообщает, что руководство предприятия оспаривает сумму недоимки в арбитражном суде.

По данным Следкома, с 2013 по 2016 годы руководство завода уклонялось от уплаты налогов через классическую мошенническую схему. В целях получения необоснованной налоговой выгоды должностные лица общества использовали форму заключения фиктивных сделок, в том числе с взаимозависимыми и подконтрольными лицами и контрагентами. В состав расходов, уменьшающих доходы от реализации, в отсутствие фактических затрат по хозяйственным операциям, в налоговую документацию включались ложные сведения.

Следком уточняет, что по НДС предприятие задолжало 40 миллионов рублей, а по налогу на прибыль - 11 миллионов рублей.

В настоящее время во взаимодействии со специалистами МИФНС № 10 по Владимирской области при оперативном сопровождении органов полиции продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU