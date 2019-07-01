«Скорую помощь» в микрорайоне Оргтруд приписали к Владимиру

СЕГОДНЯ 12:25 2019-07-01T12:25:36+03:00

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С 1 июля служба «скорой помощи» микрорайона Оргтруд официально стала частью владимирской городской станции скорой медицинской помощи областного центра. При этом физически бригада скорой медицинской помощи и автомобиль по-прежнему базируется в микрорайоне Оргтруд. Вызывать «скорую» жители Оргтруда и Лесного могут по единым многоканальным номерам «03» или «112». В составе бригады скорой помощи микрорайона Оргтруд состоит 2 фельдшера и водитель. Кроме того, при больнице №7 в Оргтруде открыт кабинет неотложной медицинской помощи, где работает фельдшер. В его распоряжении – автомобиль скорой помощи. Таким образом, теперь в Оргтруде вместо одного работает два автомобиля скорой помощи.

Кстати, в 2019 году во Владимирской области планируется создание Единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи, которая объединит все отделения скорой медицинской помощи региона. На вызов будет направляться ближайшая бригада скорой помощи, вне зависимости от того, к какому району или городу она приписана.

ИСТОЧНИК KP.RU