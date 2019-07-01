Во Владимирской области задержали генерал-майора Росгвардии по подозрению в вождении в нетрезвом виде

СЕГОДНЯ 12:13 2019-07-01T12:13:19+03:00

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В Собинском районе на трассе «Кольчугино - Александров - Верхние дворики» 29 июня сотрудники ГИБДД остановили заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина. Его заподозрили в управлении машиной в нетрезвом виде: генерал бессвязно говорил, у него была нарушена координация. Евгению Березину предложили пройти медицинское освидетельствование на месте, но он отказался.

- По факту отказа от прохождения освидетельствования проводится служебная проверка, по результатам которой в отношении военнослужащего будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU