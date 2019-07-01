2019-07-01T12:13:19+03:00
Общество

Во Владимирской области задержали генерал-майора Росгвардии по подозрению в вождении в нетрезвом виде

Евгений Березин отказался проходить медосвидетельствование
Валерия Рудометова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Собинском районе на трассе «Кольчугино - Александров - Верхние дворики» 29 июня сотрудники ГИБДД остановили заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина. Его заподозрили в управлении машиной в нетрезвом виде: генерал бессвязно говорил, у него была нарушена координация. Евгению Березину предложили пройти медицинское освидетельствование на месте, но он отказался.

- По факту отказа от прохождения освидетельствования проводится служебная проверка, по результатам которой в отношении военнослужащего будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24