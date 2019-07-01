Вероятного виновника хлопка газа в ковровском доме перевезли в Нижегородский ожоговый центр

СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-01T12:02:57+03:00

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Вероятного виновника крупного ЧП, произошедшего в Коврове 29 июня, отправили на лечение в Нижегородский ожоговый центр. Вместе с ним там оказалась и пожилая женщина, пострадавшая в соседней квартире.

Напомним, в ночь на 29 июня в доме №1/2 по улице Зои Космодемьянской произошел хлопок газа в квартире на первом этаже. В самой квартире погиб пожилой 70-летний мужчина-инвалид. Сильнее всех пострадал его 47-летний сын, который подозревается в том, что он вырвал соединительные шланги из газовой плиты и спровоцировал ЧП, а также бабушка из прилегающей квартиры в соседнем подъезде. Оставшиеся 9 человек лечатся в Коврове. Причем троих уже выписали, еще шесть находятся в общих палатах.

Региональный Следком продолжает расследование. В том числе, в рамках дела будут изучаться действия врачей психиатрической клиники, в которой незадолго до ЧП лежал подозреваемый.

ИСТОЧНИК KP.RU