В новом сезоне у владимирского "Торпедо" и "Мурома" будет четыре новых соперника

СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-01T11:28:59+03:00

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Близится к старту новый сезон в зоне "Запад" ПФЛ 2019-20 годов. В турнире как обычно выступит четырнадцать команд, среди которых будет три новичка и одна команда, уже выступавшая в ПФЛ. В старожилам ПФЛ вроде владимирского "Торпедо", "Знамени Труда", "Коломне" и "Пскову-747" присоединятся новички из столичной "Родины", химкинского "Олимпа" и питерской "Звезды". Также в зоне "Запад" нового сезона выступил дубль питерского "Зенита", проваливший прошлый сезон в ФНЛ.

Напомним, что в зоне "Запад" уже выступает дубль еще одного гранда российского футбола - московского "Локомотива". В прошлом сезоне "Локомотив-Казанка" занял второе место в таблице, уступив победителю ивановскому "Текстильщику" всего три очка. Кроме того, ранее вместе с "Торпедо" играл дубль московского "Спартака", сходу выигравший турнир в зоне "Запад".

ИСТОЧНИК KP.RU