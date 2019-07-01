Владимирское "Торпедо" сыграло вничью с "Рязанью"

СЕГОДНЯ 11:02 2019-07-01T11:02:33+03:00

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Владимирский футбольный клуб "Торпедо" провел очередную контрольную встречу. На своем поле подопечных Дмитрия Вязьмикина принимал ФК "Рязань", выступающий в зоне "Центр" ПФЛ. В первом тайме хозяева забили два мяча, черно-белые отыгрались во втором тайме, забив два мяча с пенальти. Отличились Дмитрий Чернухин и Никита Андреев.

В прошлом сезоне "Рязань" заняла 10-ое место в зоне "Центр", где победителем стало московское "Торпедо". Владимирское "Торпедо" в зоне "Запад" завершило сезон на восьмом месте, победителем турнира стал ивановский "Текстильщик".

ИСТОЧНИК KP.RU