Владимирская таможня арестовала шубы на 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:27 2019-06-30T16:27:14+03:00

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34 шубы на 809 тысяч рублей без маркировок арестовали сотрудники владимирской таможни. Меха продавал предприниматель в Муроме.

- В информационном ресурсе налоговых органов муромский предприниматель отражен как импортер товаров, однако он им не является и в электронных базах таможенных органов не значится. Товар он не ввозил, меховые изделия были куплены на российском внутреннем рынке, - сообщает пресс-служба владимирской таможни, отмечая, что изделия из натурального меха в обязательном порядке маркируются контрольными идентификационными знаками (КИЗ) с радиочастотными чипами.

В результате Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области возбуждено дело об административном правонарушении, на товар наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU