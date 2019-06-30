2019-06-30T16:27:14+03:00
Общество

Владимирская таможня арестовала шубы на 800 тысяч рублей

Меха были без маркировок
Валерия Рудометова
Поделиться:
Изменить размер текста:

34 шубы на 809 тысяч рублей без маркировок арестовали сотрудники владимирской таможни. Меха продавал предприниматель в Муроме.

- В информационном ресурсе налоговых органов муромский предприниматель отражен как импортер товаров, однако он им не является и в электронных базах таможенных органов не значится. Товар он не ввозил, меховые изделия были куплены на российском внутреннем рынке, - сообщает пресс-служба владимирской таможни, отмечая, что изделия из натурального меха в обязательном порядке маркируются контрольными идентификационными знаками (КИЗ) с радиочастотными чипами.

В результате Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области возбуждено дело об административном правонарушении, на товар наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Тайны купальской ночи": владимирцы прыгнут через костер, найдут цветок папоротника и сплетут венки
В доме-интернате ковровчанин убил соседа за то, что тот украл будильник
Жителя Владимира наказали обязательными работами за кражу телефона
Владимирца, который зарабатывал на наркотиках, лишили свободы на 7,5 лет
За убийство водителя ковровчанин проведет в колонии 8 лет и заплатит 1 миллион рублей
В Петушинском районе сгорел дом: есть пострадавший
Две организации из Владимирской области выиграли субсидии от Минкульта
По хлопку газа в жилом доме в Коврове заведено уголовное дело
В первой половине 2019 года адресную помощь в связи с рождением детей получили 15 тысяч жителей Владимирской области
Власти Владимирской области обещали оказать помощь жителям дома, где произошел хлопок газа
В Коврове из-за хлопка газа пострадали 10 человек, двое госпитализированы
В Коврове из-за взрыва бытового газа погиб один человек, еще трое пострадали
С предприятия Владимирской области украли трубы весом 850 килограммов
Акция «Весна – тают пени!» «растопила» 9 млн рублей долгов
Владимирцы предпочитают отдыхать на Спасском водохранилище
Нетрезвый москвич "гонял" по Юрьев-Польскому и хотел "откупиться" 30-ю тысячами
Гусевского педофила осудили на 12,5 лет колонии
В Веризино сделают новый тротуар
День молодежи во Владимире состоится несмотря на дождь
По субботам Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале будет превращаться в русскую крепость
Во Владимирской области вновь запустят в небо ракеты и спутники
Во Владимирской области «дети войны» смогут посещать врачей вне очереди
Во Владимирской области в колледжах начался прием на 60 специальностей
90-летнего жителя Киржача обманули на 200 тысяч рублей