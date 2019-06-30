В доме-интернате ковровчанин убил соседа за то, что тот украл будильник
Потерпевший умер в больнице
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В Ковровский городской суд поступило уголовное дело в отношении ранее судимого жителя. По предварительной версии, в конце января 2019 года двое мужчин выпили и пришли к себе в комнату. Оба жили в доме-интернате. Ранее судимый ковровчанин стал обвинять приятеля в том, что тот украл у него будильник. А после - взял металлическую трость и стал бить друга по голове и рукам.
Потерпевший умер в больнице города Коврова.
Мужчину, который набросился с тростью, осудят за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU