В доме-интернате ковровчанин убил соседа за то, что тот украл будильник

СЕГОДНЯ 15:26 2019-06-30T15:28:35+03:00

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В Ковровский городской суд поступило уголовное дело в отношении ранее судимого жителя. По предварительной версии, в конце января 2019 года двое мужчин выпили и пришли к себе в комнату. Оба жили в доме-интернате. Ранее судимый ковровчанин стал обвинять приятеля в том, что тот украл у него будильник. А после - взял металлическую трость и стал бить друга по голове и рукам.

Потерпевший умер в больнице города Коврова.

Мужчину, который набросился с тростью, осудят за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU