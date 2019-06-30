Жителя Владимира наказали обязательными работами за кражу телефона

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-30T13:18:08+03:00

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Владимирец на складе заметил мобильник одного работника и решил его украсть, пока никто не видит. После того, как телефон был в кармане, мужчина ушел со склада. Материальный ущерб составил 14 тысяч рублей.

Когда владелец заметил пропажу, обратился в полицию. Вора нашли и признали виновным. Теперь за кражу телефона он отработает 120 часов.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU