Жителя Владимира наказали обязательными работами за кражу телефона
Смартфон он украл со склада
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Владимирец на складе заметил мобильник одного работника и решил его украсть, пока никто не видит. После того, как телефон был в кармане, мужчина ушел со склада. Материальный ущерб составил 14 тысяч рублей.
Когда владелец заметил пропажу, обратился в полицию. Вора нашли и признали виновным. Теперь за кражу телефона он отработает 120 часов.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU