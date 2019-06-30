Владимирца, который зарабатывал на наркотиках, лишили свободы на 7,5 лет

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-30T11:36:54+03:00

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Владимирца признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере организованной группой.

Октябрьским судом Владимира установлено, что с декабря 2017 по март 2018 года мужчина состоял в преступной группе. Он занимался распространением наркотиков путем "тайников-закладок". Всего владимирец организовал 8 таких "тайников" на территории города. В это же время в группу вступили еще трое молодых людей, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Ранее судимый владимирец признал вину. Ему назначили 7,5 лет колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU