2019-06-30T10:45:42+03:00
Происшествия

За убийство водителя ковровчанин проведет в колонии 8 лет и заплатит 1 миллион рублей

Нетрезвый мужчина попросил водителя отвезти его, но получил отказ
Валерия Рудометова
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Суд не только признал виновным мужчину и назначил 8 лет колонии строгого режима, но и удовлетворил иск матери, сына которой он убил в машине. Осужденный заплатит 1 000 000 рублей в счет компенсации морального вреда.

В конце апреля 2018 года нетрезвый ковровчанин остановил машину и попросил водителя отвезти его. Но водитель отказался. Тогда мужчина стал ругаться с ним, говорить о его быстрой езде. В это время в машине находилась мать водителя и просила прекратить конфликт.

Ковровчанин достал нож и набросился на водителя. От полученных ран пострадавший умер в больнице города Коврова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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