В Коврове из-за взрыва бытового газа погиб один человек, еще трое пострадали

СЕГОДНЯ 07:54 2019-06-29T07:54:10+03:00

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В Коврове сегодня ночью в доме №1/2 по улице Зои Космодемьянской произошел хлопок бытового газа, который привел к сильному пожару.

По предварительным данным от Следственного комитета РФ по Владимирской области, пожарным сообщили о ЧП в 00.08. Говорилось, что горит одна из квартир третьего подъезда пятиэтажного дома. К ликвидации последствий пожара привлекалось 15 единиц техники, 46 человек, в том числе от МЧС 7 единиц техники, 23 человека. Также на месте работали представители полиции и Следственного комитета.

В квартире в момент пожара находилась семья - взрослый мужчина и его родители. В результате произошедшего погиб глава семьи. Его супруга и сын получили серьезные травмы. С тяжелыми травмами также госпитализирована пожилая женщина, проживающая на первом этаже жилого дома в квартире второго подъезда. Ее квартира располагалась по соседству с местом инцидента. Как сообщают в Следкоме, она пострадала из-за ударной волны.

В качестве основной версии случившегося рассматриваются неадекватные действия сына погибшего мужчины, который накануне выписался из специализированной клиники. Следователи и криминалисты СК России осмотрели уже кухню квартиры, где произошел пожар. В месте подводки газа к плите и водонагревательной колонки вырваны соединительные шланги, что и послужило причиной утечки газа, скоплению его паров в помещении и последующему хлопку.

Около шести утра на месте еще работали следователи, собирая вещественные доказательства. Пожар к этому моменту был потушен. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU