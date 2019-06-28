С предприятия Владимирской области украли трубы весом 850 килограммов

СЕГОДНЯ 17:48 2019-06-28T17:48:36+03:00

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В полицию поступило сообщение о том, что на территорию одного из предприятий Владимирской области залезли неизвестные и украли 4 металлических трубы весом 850 килограммов. Видимо, подготовились и загрузили все в грузовик. Стоимость пропажи составила 11 тысяч рублей.

По данным УМВД, преступников задержали в Лакинске. Они уже успели сдать трубы в пункт приема лома. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Ущерб предприятию возместили.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU