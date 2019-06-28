Акция «Весна – тают пени!» «растопила» 9 млн рублей долгов

СЕГОДНЯ 16:07 2019-06-28T16:07:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги традиционной акции «Весна – тают пени!». Клиентам, которые погасили задолженность за коммунальные ресурсы на общую сумму 9,3 млн рублей, компания произвела списание начисленных пени. Для участия в акции клиентам было необходимо заполнить заявление о списании пени. Такой возможностью за время проведения акции воспользовались 25 700 жителей Владимирской области.

По состоянию на 1 июня 2019 года размер задолженности физических лиц за электрическую энергию перед Владимирским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» составил 362 млн рублей, а за тепловую – свыше 500 млн рублей. При этом просроченная задолженность, то есть та, которая может быть взыскана в судебном порядке, составляет порядка 40% от общего объема.

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам о штрафных санкциях в виде начисления пени за долги и просрочку оплаты за энергоресурсы. Так, с 31-го по 90-й день просрочки долга штраф составит 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, а после 91 дня просрочки задолженности размер пени составит 1/130 ставки рефинансирования от невыплаченной суммы за потребленные коммунальные ресурсы за каждый день просрочки платежа.

Для своевременной оплаты счетов в случае длительного отпуска Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о возможностях сервиса «Личный кабинет», который позволяет оплачивать услуги в удобное время из любой точки мира при наличии интернета. А для держателей пластиковых карт доступна услуга «Автоплатеж», с помощью которой оплата производится автоматически без посещения банка.

ИСТОЧНИК KP.RU