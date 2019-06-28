Владимирцы предпочитают отдыхать на Спасском водохранилище

СЕГОДНЯ 15:54 2019-06-28T16:03:38+03:00

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Tele2 проанализировала активность абонентов на водоемах области. С начала июня в тройку самых популярных уверенно вошли Спасское водохранилище и два озера в Покрове – Введенское и Черное. На них зафиксирован максимальный объем скачиваемого отдыхающими интернет-трафика в сетях 4G/3G.

Чаще всего абоненты Tele2 на пляжах пользуются высокоскоростным интернетом в дневное время – с 11:00 до 17:00. Особенно много отдыхающие слушают онлайн-музыку, загружают фото и видео в соцсети, а также пользуются стриминговыми сервисами.

Юрий Рогожкин, директор владимирского филиала Tele2:

«Неудивительно, что на пляжах пик интернет-активности отдыхающих приходится на время, когда люди загорают и купаются. Для нас любопытным фактом стало то, что ранним утром – примерно с 4:00 до 7:00, в районе водоемов сконцентрировано значительное количество наших клиентов, которые общаются при помощи WhatsApp. Вероятнее всего, это рыбаки, которые соблюдают тишину и пишут друг другу сообщения через интернет. Приятно, что нашу связь ценят люди, выбирающие разнообразные виды отдыха».

К летнему сезону оператор обеспечил качественным покрытием популярные пляжи во Владимирской области. Кроме этого, Tele2 запустила сеть в 13 населенных пунктах, куда приезжает много дачников и любителей загородного отдыха. В их числе – Тириброво в Александровском районе, Кудрявцево в Вязниковском районе, Песьяне и Полутино в Киржачском районе, Иваново в Ковровском районе, Денятино в Меленковском районе, Липна, Сосновый Бор, Сушнево и Луговое в Петушинском районе, Спасское Городище, Торчино в Суздальском районе и Шихобалово в Юрьев-Польском районе. В результате на отдыхе абоненты компании могут приятно провести время в Сети и быть на связи в близкими.

До конца года оператор планирует завершить масштабный проект по расширению покрытия 4G/3G. Услуги высокоскоростного интернета Tele2 станут доступны в большинстве небольших и удаленных поселков региона.

ИСТОЧНИК KP.RU