Нетрезвый москвич "гонял" по Юрьев-Польскому и хотел "откупиться" 30-ю тысячами

СЕГОДНЯ 15:51 2019-06-28T15:51:55+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего москвича.

По данным следствия, 22 июня 2019 года житель столицы был на даче в Юрьев-Польском районе. В нетрезвом состоянии он сел за руль своего автомобиля. Далеко не уехал: на дороге его остановили полицейские. Мужчина уже тогда пытался «откупиться», но сотрудники ГИБДД предупредили его об уголовной ответственности.

25 июня 2019 года житель Москвы пришел в полицию и попросил не отправлять материалы дела в суд. На стол он положил 30 тысяч рублей, но деньги полицейский не взял.

Жителю столицы грозит штраф в размере до 1,5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до 8 лет с крупным штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU