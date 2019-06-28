Гусевского педофила осудили на 12,5 лет колонии

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-28T15:51:52+03:00

И назначили ему принудительное лечение у психиатра

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Гусь-Хрустальный городской суд приговорил местного 27-летнего жителя к 12,5 годам колонии строгого режима и принудительному лечению у психиатра. Его признали виновным в совершении иных насильственных действий в отношении малолетних детей.

По данным Следственного комитета по Владимирской области, летом 2017 и зимой 2018 годов мужчина высматривал детей, оставшихся без присмотра, обещал им сладости, а затем, пользуясь их беспомощностью, совершал противоправные действия. Пострадавшие дети 9 и 7 лет на сразу рассказали родным о случившемся.

Преступника задержали в апреле 2018 года. По инициативе следователя, детям было оказано сопровождение психолога. Мужчина был признан страдающим расстройством сексуального предпочтения. В пользу семей потерпевших взыскана моральная компенсация.

ИСТОЧНИК KP.RU