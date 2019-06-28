По субботам Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале будет превращаться в русскую крепость

СЕГОДНЯ 14:18 2019-06-28T14:18:33+03:00

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Каждую субботу с 20 июля по 24 августа в 20:00 Спасо-Евфимиев монастырь будет превращаться в «Русскую крепость».

Мюзикл «Русская крепость» – это сценическое воплощение известных историй и легенд о святых, чья жизнь и деяния связаны с Владимиро-Суздальской землёй. Действие разворачивается в «живых декорациях» памятника ЮНЕСКО.

Петр и Феврония, Андрей Рублев и Владимир Красное Солнышко… Образы этих небесных защитников раскрываются через музыку.

Молодые артисты Музыкально-поэтического театра "Знаменье" Института искусств и художественного образования ВлГУ под руководством Ларисы Ульяновой представят на суд зрителей свое владение византийским и древнерусским пением. В их исполнении прозвучат и современные отечественные композиции разных стилей и жанров, включая фолк и рок-композиции.

Билеты продаются во всех кассах и на сайте ВСМЗ. Цена - 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU