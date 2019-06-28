Во Владимирской области вновь запустят в небо ракеты и спутники

СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-28T13:55:41+03:00

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В соревнованиях примут участие 65 команд школьников и студентов аэрокосмических вузов, прошедшие многоступенчатый отбор в течение учебного года. География участников – от Якутска до Луганска и от Плесецка до Феодосии. Впервые в финал вышли команды из Екатеринбурга, Миасса, Перми, Томска и Челябинска.

Чемпионат пройдёт по восьми направлениям (лигам) – запускать в небо будут действующие модели спутников, ракет и других летательных аппаратов. Впервые в запусках поучаствуют иностранные команды – из Таиланда и Мексики.

Все старты пройдут на аэродроме Каменово Камешковского района со 2 по 5 июля.

Торжественная церемония открытия финала состоится 1 июля во Владимирском госуниверситете, там же 6 июля пройдёт церемония награждения и закрытия соревнований. В течение недели участников ждут тематические лекции от специалистов аэрокосмической отрасли и по физике космоса, а в конце чемпионата финалисты защитят свои проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU