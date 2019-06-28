Во Владимирской области «дети войны» смогут посещать врачей вне очереди
Такое постановление подписал губернатор региона
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27 июня Владимир Сипягин подписал постановление «О программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Владимирской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Этим документом глава региона поддержал «детей войны», родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года». Им предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи в больницах Владимирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU