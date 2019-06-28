Во Владимирской области в колледжах начался прием на 60 специальностей

СЕГОДНЯ 13:25 2019-06-28T13:25:53+03:00

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В колледжах Владимирской области начался прием документов от абитуриентов, которые поступают после 9 и 11 классов на программы среднего профессионального обучения. В этом году в 25 колледжах региона будет открыто 5400 бюджетных мест по 41 профессии и 60 специальностям. Основные отрасли, для которых будут готовит специалистов средние профессиональные учебные заведения, такие: машиностроение, металлообработка, транспорт, сельское хозяйство, строительство, информационные технологии, социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство, сфера обслуживания.

В соответствии с международными стандартами WorldSkills объявлен приём на профессии и специальности из ТОП-50 новых федеральных стандартов. Более 1300 человек смогут поступить на направления «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Токарь на станках с ЧПУ», «Фрезеровщик на станках с ЧПУ», «Технология металлообрабатывающего производства», «Аддитивные технологии».

ИСТОЧНИК KP.RU