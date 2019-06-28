2019-06-28T13:25:53+03:00
Общество

Во Владимирской области в колледжах начался прием на 60 специальностей

В этом году в колледжах будет 5400 бюджетных мест
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В колледжах Владимирской области начался прием документов от абитуриентов, которые поступают после 9 и 11 классов на программы среднего профессионального обучения. В этом году в 25 колледжах региона будет открыто 5400 бюджетных мест по 41 профессии и 60 специальностям. Основные отрасли, для которых будут готовит специалистов средние профессиональные учебные заведения, такие: машиностроение, металлообработка, транспорт, сельское хозяйство, строительство, информационные технологии, социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство, сфера обслуживания.

В соответствии с международными стандартами WorldSkills объявлен приём на профессии и специальности из ТОП-50 новых федеральных стандартов. Более 1300 человек смогут поступить на направления «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Токарь на станках с ЧПУ», «Фрезеровщик на станках с ЧПУ», «Технология металлообрабатывающего производства», «Аддитивные технологии».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Веризино сделают новый тротуар
День молодежи во Владимире состоится несмотря на дождь
По субботам Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале будет превращаться в русскую крепость
Во Владимирской области вновь запустят в небо ракеты и спутники
Во Владимирской области «дети войны» смогут посещать врачей вне очереди
90-летнего жителя Киржача обманули на 200 тысяч рублей
«Т Плюс» завершил реконструкцию теплосети на улице Чайковского
На владимирца завели уголовное дело из-за кражи зонта с веранды летнего кафе
В воскресенье из-за крестного хода во Владимире перекроют движение
Во Владимирской области ищут 84-летнего мужчину, который заблудился в лесу
На дорогах Владимирской области заработали камеры видеонаблюдения
Жительницу Александрова оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что она прописала у себя иностранцев
В Александрове из-за горящей двери эвакуировали целый подъезд
Владимирца будут судить за гибель рабочего, упавшего с автовышки
Затворник из Юрьев-Польского района три года жил без пенсии
Судогодец обвиняется в краже лодочного мотора
На прошлой неделе от клещей пострадало 118 человек
Владимирская атлетка завоевала «серебро» на чемпионате России в Новосибирске
Муромскую панельку, в которой случился взрыв газа, восстановят
«Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Курской области
В Александрове в магазине изъяли контрафактный алкоголь
Алексей Андрианов останется сити-менеджером Лакинска
«Ростелеком» успешно отразил кибератаки во время проведения «Прямой линии с Владимиром Путиным»
Tele2 запустила нового виртуального оператора
В Гороховце тушили частный дом
Двух муромлян, угнавших машину, поймали с поличным