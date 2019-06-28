90-летнего жителя Киржача обманули на 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-28T12:50:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В середине июня в полицию обратился 90-летний житель Киржачского района. Мужчина рассказал, что к нему домой пришла женщина и представилась соцрабоником. Мнимый сотрудник социальной службы рассказала дедуле о якобы полагающейся ему надбавке к пенсии и проводимой денежной реформе. Женщина убедила пенсионера в необходимости обмена денежных купюр. Дедушка согласился обменяться деньгами, но врученный ему конверт сразу не проверил. После того, как «соцработница» ушла, он обнаружил газетные листы вместо купюр.

Мужчина лишился 200 тысяч рублей.

По сообщению УМВД по Владимирской области, личность подозреваемой была установлена. Оказалось, что ранее она уже была судима за аналогичные преступления. Псевдо-соцработницу полицейские задержали в соседнем районе. Подозреваемая во всем созналась. Сейчас она находится под стражей. Сотрудники полиции проводят проверку, чтобы выяснить, есть ли дополнительные эпизоды ее противоправной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU