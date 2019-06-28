«Т Плюс» завершил реконструкцию теплосети на улице Чайковского

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-28T11:54:14+03:00

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27 июня Владимирский филиал «Т Плюс» завершил реконструкцию тепловой сети в районе улицы Чайковского областного центра. Объект был принят специальной комиссией, в состав которой вошли представители администрации города Владимира, Владимирского филиала «Т Плюс» и подрядной организации. Согласно проекту на данном участке заменили 750 м магистрального трубопровода. Стоимость работ составила 17 млн рублей.

По согласованному с администрацией города Владимира плану все работы были закончены до 1 июля, что позволит своевременно приступить к дальнейшему благоустройству сквера. Реконструкция сетей на данном участке повысила надежность теплоснабжения жителей Ленинского района города Владимира.

Новые сети были переложены бесканальным способом прокладки, с применением современных труб в пенополиуретановой изоляции, с гарантийным сроком эксплуатации 25 лет. Система диспетчерского контроля позволит дистанционно следить за состоянием трубопроводов и оперативно получать данные о возможных неисправностях на сетях. Отметим, что во время ремонтных работ горячее водоснабжение отключалось только на время технологических переключений, на срок не более суток.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала «Т Плюс» во Владимирской области к новому отопительному сезону в рамках программы «Re: Конструкция 2019», составит 935 млн рублей. В рамках программы специалисты филиала продолжат вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU