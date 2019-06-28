На владимирца завели уголовное дело из-за кражи зонта с веранды летнего кафе
18 июня этого года в полицию позвонил представитель летнего кафе и сообщил,что с открытой веранды его заведения украли большой зонт. Ущерб мужчина оценил в 20 000 рублей.
На место преступления выехала следственно-оперативная группа, в составе которой был полицейский-кинолог. Собака взяла след и привела сотрудников к одному из частных домов во Владимире. Там-то пропажа и была обнаружена. Похищенное имущество полиция изъяла.
По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, воришкой оказался 30-летний местный житель. Гуляя по городу, он решил,что такой зонт ему нужен самому на садовом участке. Недолго думая, молодой человек похитил инвентарь.
Кража зонта с улицы Георгиевской.
Сейчас подозреваемый задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU