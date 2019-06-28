2019-06-28T11:38:53+03:00
Происшествия

На владимирца завели уголовное дело из-за кражи зонта с веранды летнего кафе

Сумма нанесенного ущерба - 20 тысяч рублей
Елена Масленникова
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18 июня этого года в полицию позвонил представитель летнего кафе и сообщил,что с открытой веранды его заведения украли большой зонт. Ущерб мужчина оценил в 20 000 рублей.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа, в составе которой был полицейский-кинолог. Собака взяла след и привела сотрудников к одному из частных домов во Владимире. Там-то пропажа и была обнаружена. Похищенное имущество полиция изъяла.

По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, воришкой оказался 30-летний местный житель. Гуляя по городу, он решил,что такой зонт ему нужен самому на садовом участке. Недолго думая, молодой человек похитил инвентарь.

Кража зонта с улицы Георгиевской.

Сейчас подозреваемый задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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