В воскресенье из-за крестного хода во Владимире перекроют движение

СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-28T11:00:41+03:00

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В воскресенье, 30 июня, во Владимире православная церковь будет отмечать праздник Боголюбской иконы Божьей Матери. Она написана в XII веке по повелению князя Андрея Боголюбского в память о явлении ему Богородицы. В этот день по улице Добросельская пройдет крестный ход, во время которого по городу пронесут икону.

В связи с крестным ходом будет перекрыто движение на 2 часа. Мэрия просит обратить внимание, что время мероприятия изменилось по сравнению с ранее объявленным, и движение всех видов транспорта по улице Добросельской на участке от Суздальского проспекта до ФАД М-7 «Волга» будет ограничено с 15.00 до 17.00, а не с 18.00 до 20.00, как сообщалось ранее.

Движение автотранспорта предусмотрено в объезд по Суздальскому проспекту, улицам Комиссарова и Егорова, ФАД М-7 «Волга».

ИСТОЧНИК KP.RU