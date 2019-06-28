2019-06-28T10:06:05+03:00
Общество

На дорогах Владимирской области заработали камеры видеонаблюдения

Они будут фиксировать нарушения водителей
Валерия Рудометова
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На трассе М-7 «Волга» во Владимирской области установили 38 новых камер, которые зафиксируют нарушения водителей. Они размещены в населенных пунктах, перед автобусными остановками и пешеходными переходами, в местах концентрации ДТП и опасных участках.

Камеры стоят в Покрове, Петушках, Липне, Пекше, Болдино, Лакинске, Павловском, Боголюбово, Симонцево, Лихая Пожня, Вязниках, Гороховце, на поворотах к Мстере и Никологоры, а также в микрорайоне Юрьевец города Владимира.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Москва – Нижний Новгород", пока камеры работают в тестовом режиме, их настроят под характерные для участков автодорог типы нарушений и введут в эксплуатацию.

Реализация целевой программы Росавтодора направлена на сокращение количество ДТП с тяжелыми последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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