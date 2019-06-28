2019-06-28T09:40:17+03:00
Происшествия

В Александрове из-за горящей двери эвакуировали целый подъезд

Из-за едкого дома людей выводили в кислородных масках
Алексей СУХОВ
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предоставлено ГУ МЧС по Владимирской областипредоставлено ГУ МЧС по Владимирской области
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Вечером 27 июня в Александрове произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном доме. В 19.48 пожарным сообщили о том, что в доме №12 по улице Терешковой в одном из подъездов загорелась дверь одной из квартир. Из-за сильного дыма люди не могли выбраться на улицу.

Уже через несколько минут на место происшествия прибыли пожарные из части №17 Александровского гарнизона. Оказалось, что горит дверь одной из квартир на первом этаже "хрущевки". Едкий дым заблокировал выход людям с верхних этажей. Первым делом спасатели начали эвакуацию. Всего было спасено 8 человек, двое из которых школьники, и эвакуировано 10 человек. Спасённых людей выводили на улицу в кислородных масках.

Сам же пожар потушили довольно быстро. Сгорела лишь входная дверь. Пострадавших и погибших нет. К ликвидации пожара привлекали 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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