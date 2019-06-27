Владимирца будут судить за гибель рабочего, упавшего с автовышки
Инцидент произошел в конце июля прошлого года. 64-летний житель Владимира без оформления документов, за деньги, договорился с коммерческой фирмой о том, что поможет осуществить демонтаж рекламного щита на Суздальском проспекте.
Для работ он собирался использовать свою автовышку «ЗИЛ». Следствие установило, что автовышку еще в 2006 было запрещено эксплуатировать из-за дефектов и владелец об этом знал, но все равно работал на ней.
30 июля он поднял на двухметровую высоту двух рабочих. При демонтаже рекламной конструкции люлька отломилась от стрелы гидроподъемника, корзина опрокинулась, и 44-летний рабочий упал с высоты на землю. Пострадавшего доставили в больницу, но от травм мужчина скончался.
В результате проведенных исследований ЗАО «Техкранэнерго» выяснилось, что транспортное средство находилось в неудовлетворительном состоянии. В месте излома были обнаружены старые трещины, следы коррозии металла и множество других дефектов.
Обвиняемый свою вину не признал. Теперь его будут судить.
ИСТОЧНИК KP.RU