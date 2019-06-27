Затворник из Юрьев-Польского района три года жил без пенсии

СЕГОДНЯ 16:09 2019-06-27T16:42:54+03:00

Пенсионер не приходил за выплатами с сентября 2016 года

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Необыкновенный случай в Юрьев -Польском районе. 66-летний мужчина с 1 сентября 2016 перестал приходить на почту за пенсией. Из полиции пришло сообщение, что пенсионер в розыске. На этом основании выплаты были приостановлены.

Местонахождение мужчины не могли установить очень долго. В течение 5 лет он не проживал по прописке.

Найти пенсионера помогла прокуратура. Выяснилось, что все это время он проживал в районном центре по другому адресу и вел затворнический образ жизни.

Мужчина считал, что «выплаты ему прекращены навсегда», поэтому жил на свои личные сбережения и в местное отделение Пенсионного фонда не обращался.

25 апреля при поддержке надзорного органа, мужчина подал заявление о возобновлении выплаты пенсии. В настоящий момент он получил деньги за весь период с момента приостановления выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU