Затворник из Юрьев-Польского района три года жил без пенсии
Необыкновенный случай в Юрьев -Польском районе. 66-летний мужчина с 1 сентября 2016 перестал приходить на почту за пенсией. Из полиции пришло сообщение, что пенсионер в розыске. На этом основании выплаты были приостановлены.
Местонахождение мужчины не могли установить очень долго. В течение 5 лет он не проживал по прописке.
Найти пенсионера помогла прокуратура. Выяснилось, что все это время он проживал в районном центре по другому адресу и вел затворнический образ жизни.
Мужчина считал, что «выплаты ему прекращены навсегда», поэтому жил на свои личные сбережения и в местное отделение Пенсионного фонда не обращался.
25 апреля при поддержке надзорного органа, мужчина подал заявление о возобновлении выплаты пенсии. В настоящий момент он получил деньги за весь период с момента приостановления выплат.
ИСТОЧНИК KP.RU