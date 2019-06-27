На прошлой неделе от клещей пострадало 118 человек

СЕГОДНЯ 14:36 2019-06-27T14:36:42+03:00

Из них 37 детей

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В текущем сезоне с начала сезона активности клещей по состоянию на 25 июня зарегистрировано 1809 случаев присасываний клещей (в 2018г –2071человек).

За прошедшую неделю обратились за медицинской помощью 118 человек, среди них -37 дети.Максимальное количество обращений во Владимире, в Александровском, Вязниковском Гусь-Хрустальном районах.

- За прошедшую неделю лабораторно исследовано 55 клещей, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 1 случае в Вязниковском районе, - рассказали в областном управлении Роспотребнадзора.

Напоминаем, что исследования клещей на наличие возбудителя клещевого энцефалита проводит лаборатория природно-очаговых и особо опасных инфекций Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области.

Прием клещей на исследование осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5, каб.8 с 9-00 до 11-00.

ИСТОЧНИК KP.RU