Владимирская атлетка завоевала «серебро» на чемпионате России в Новосибирске

СЕГОДНЯ 14:21 2019-06-27T14:21:17+03:00

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Воспитанница владимирской областной СШОР по тяжелой атлетике им. П.В. Кузнецова Ирина Фурдик выиграла серебряную медаль на чемпионате России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, который проходит с 24 июня по 1 июля в городе Новосибирске.

Ирина, выступавшая в весовой категории «55 кг», показала результат по сумме двоеборья 168 кг (рывок - 75 кг, толчок - 93 кг).

В общей сложности в чемпионате России участвуют 110 человек – 90 девушек и 120 юношей из всех регионов страны. Владимирскую область представляют пять спортсменов. Соревнования являются отборочными на чемпионат и первенство Европы по тяжелой атлетике, которые пройдут осенью 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU