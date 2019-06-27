В Александрове в магазине изъяли контрафактный алкоголь

СЕГОДНЯ 12:05 2019-06-27T12:05:13+03:00

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Прокуратура совместно с департаментом предпринимательства проверила магазины Александрова на соблюдение законодательства об обороте алкогольной продукции. Нарушения были выявлены в магазине «Продукты на Южном».

Из 135 бутылок с алкоголем на 90 не оказалось акцизных марок. У собственника магазина не было ни транспортной документации на товар, ни лицензии на право продажи спиртных напитков. Сомнительный алкоголь изъяла полиция. Хозяину магазина вынесено 6 представлений. За торговлю контрафактным и немаркированным алкоголем предусматривается административная ответственность в виде штрафа. Для должностных лиц - от 5000 до 10000 рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 300 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU