2019-06-27T11:57:33+03:00
Политика

Алексей Андрианов останется сити-менеджером Лакинска

Владимирский областной суд отменил решение суда первой инстанции
Сергей МОРКОВКИН
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27 мая Владимирский областной суд отменил решение Собинского городского суда о незаконности назначения бывшего депутата ЗС региона от партии "Единая Россия" Алексея Андрианова сити-менеджером города Лакинска. Другой кандидат на этот пост от КПРФ Алексей Жигов отозвал свой иск к лакинскому горсовету.

Напомним, истец считал незаконным внесение изменения в устав города в день голосования. Необходимый стаж госслудбы для кандидатов был снижен на два года.

Алексей Андрианов родился 7 апреля 1982 года. Работать начал с 2000 году на автосборочном конвейере "Точмаша". Впоследствии занялся бизнесом. Окончил РАНХиГС по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 2011 году стал депутатом Собинского райсовета, с 2011 по 2013 год был помощником члена СФ РФ А. Савенкова. Был депутатом ЗС Владимирской области шестого созыва профессиональной основе. Избирался по одномандатному округу № 2.

Ранее сити-менеджером Лакинска был представитель "Справедливой России" Андрей Маринин, ставший депутатом ЗС седьмого созыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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