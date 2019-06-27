Tele2 запустила нового виртуального оператора

СЕГОДНЯ 11:25 2019-06-27T11:25:50+03:00

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Tele2 запустила в коммерческую эксплуатацию MVNO SkyNet на своей сети в Санкт-Петербурге. Тем самым компания отметила начало сотрудничества с региональными операторами в сегменте MVNO. Прежде Tele2 запускала виртуальных операторов в партнерстве с федеральными игроками.

С запуском SkyNet «фабрика MVNO» Tele2 начала осваивать сегмент партнерства с небольшими региональными операторами ШПД, которые хотят оказывать клиентам и услуги мобильной связи. Конвергентные решения, включающие мобильные услуги, позволяют небольшим операторам «цементировать» клиентскую базу и увеличивать срок жизни абонента.

SkyNet – это ШПД-оператор, который работает в Санкт-Петербурге и предлагает клиентам цифровое ТВ, интернет и телефонию. Компания предоставляет решения для дома и офиса. Теперь SkyNet может продавать услуги в одном пакете, который включает ШПД-интернет, ТВ и мобильную связь.

Tele2 является лидером российского рынка по запуску виртуальных операторов: сейчас на инфраструктуре компании запущено более 20 MVNO. Это в том числе проекты «Ростелекома», «Сбербанка», Virgin Connect, Тинькофф Банка, «Центр2М», «МС-СпецТелеком», MCN Telecom, ТТК, Easy4, SIM SIM, V-Tell, Danycom и др. Сейчас число абонентов MVNO на сети Tele2 превышает 2 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU