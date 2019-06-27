2019-06-27T11:25:50+03:00
Общество

Tele2 запустила нового виртуального оператора

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Tele2 запустила в коммерческую эксплуатацию MVNO SkyNet на своей сети в Санкт-Петербурге. Тем самым компания отметила начало сотрудничества с региональными операторами в сегменте MVNO. Прежде Tele2 запускала виртуальных операторов в партнерстве с федеральными игроками.

С запуском SkyNet «фабрика MVNO» Tele2 начала осваивать сегмент партнерства с небольшими региональными операторами ШПД, которые хотят оказывать клиентам и услуги мобильной связи. Конвергентные решения, включающие мобильные услуги, позволяют небольшим операторам «цементировать» клиентскую базу и увеличивать срок жизни абонента.

SkyNet – это ШПД-оператор, который работает в Санкт-Петербурге и предлагает клиентам цифровое ТВ, интернет и телефонию. Компания предоставляет решения для дома и офиса. Теперь SkyNet может продавать услуги в одном пакете, который включает ШПД-интернет, ТВ и мобильную связь.

Tele2 является лидером российского рынка по запуску виртуальных операторов: сейчас на инфраструктуре компании запущено более 20 MVNO. Это в том числе проекты «Ростелекома», «Сбербанка», Virgin Connect, Тинькофф Банка, «Центр2М», «МС-СпецТелеком», MCN Telecom, ТТК, Easy4, SIM SIM, V-Tell, Danycom и др. Сейчас число абонентов MVNO на сети Tele2 превышает 2 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Курской области
В Александрове в магазине изъяли контрафактный алкоголь
Алексей Андрианов останется сити-менеджером Лакинска
«Ростелеком» успешно отразил кибератаки во время проведения «Прямой линии с Владимиром Путиным»
В Гороховце тушили частный дом
Двух муромлян, угнавших машину, поймали с поличным
Владимирские девушки не прошли во второй этап "Красы России"
Лучших выпускников города Владимира наградили медалями
Фестивальный день для всей семьи во Владимире 30 июня
Во Радужном уничтожили старый снаряд военных лет
Жительница Владимира попала в больницу и лишилась квартиры
Главный инженер Селивановского предприятия, где на работника рухнула крыша, предстанет перед судом
На Дне молодежи во Владимире выступит диджей Леонид Руденко
Ведущими Дня семьи, любви и верности в Муроме станут Игорь Николаев и Юлия Проскурякова
Владимирцы смогут увидеть уникальные снимки фресок Дионисия
Во Владимирской области купят 14 машин «скорой помощи»
Глава Гороховецкого района Алексей Бубела уходит в отставку
«Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о конкурсе добрых дел «Классно быть хорошим – 2019»!
Муромлянин познакомился с горожанкой и обокрал ее
«ЭнергосбыТ Плюс» направил более 11 тысяч красных квитанций должникам во Владимирской области
Судогодец пойдет под суд за хранение чужого самодельного оружия
Фестивальный день для всей семьи во Владимире 30 июня
Владимиро-суздальский музей-заповедник выбрал победителей конкурса логотипов
Гусевчанин попался на краже кабеля
Домодедовская таможня передаст Владимиро-Суздальскому музею конфискованные ценности
Владимирцев приглашают на зарядку с чемпионом