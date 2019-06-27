2019-06-27T10:28:03+03:00
Происшествия

Двух муромлян, угнавших машину, поймали с поличным

Молодые люди толкали "ВАЗ", а увидев полицейских попытались сбежать
Ольга МАКАРОВА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Муромского района 18 и 19 лет. Молодые люди 18 и 19 лет обвиняются в краже.

В апреле этого года в вечернее время сотрудники ППС во время патрулирования улиц заметили двух мужчин, которые толками "ВАЗ". Увидев патрульный автомобиль они попытались сбежать, но их поймали полицейские.

По версии следствия, муромляне украли припаркованную на соседней улице легковушку.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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