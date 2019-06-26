Владимирские девушки не прошли во второй этап "Красы России"
Сейчас в Москве, в концертном зале «Vegas City Hall», проходит финал 25-го фестиваля красоты и талантов «Краса России-2019» - старейшего конкурса красоты на территории страны. На конкурс пригласили 48 девушек в возрасте от 15 до 28 лет. Но во второй этап, где нужно позировать в купальниках, прошли только 25 участниц. В их числе наших - 21-летней Елизаветы Барышевой из Коврова и 23-летней Оксаны Каравайкиной из Мурома - не оказалось.
Члены жюри заранее отобрали 25 понравившихся участниц, еще до начала дефиле. Но, естественно, девушкам, кто прошел, а кто - нет, это сообщили уже со сцены.
Напомним, что Елизавета Барышева - блондинка с потрясающей фигурой - участвует в конкурсах красоты не первый год, она даже боролась за первое место в конкурсе «Девушка года 2017» журнала «Плэйбой», а в 2018 году стала «Королевой Рунета». Не первый раз участвует в конкурсах красоты и Оксана Каравайкина. Девушка окончила музыкальное училище в Муроме и консерваторию им. Чайковского по специальности «дирижер».
ИСТОЧНИК KP.RU