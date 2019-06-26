Во Радужном уничтожили старый снаряд военных лет

СЕГОДНЯ 16:07 2019-06-26T16:07:59+03:00

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26 июня во владимирское отделение Росгвардии позвонили из Радужного и сообщили, что на территории местного лазерного полигона при строительстве нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. На место находки выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН.

Оказалось, что строителям попался 45-миллеметровый снаряд, покрытый ржавчиной. Его взорвали в лесу с соблюдением всех мер безопасности.

На территории Владимирской области военных действий в 1941-45 годах не было. Обычно старые снаряды находят в тех местах, где грунт завозили для строительства из других мест. В прошлом году такой снаряд нашли во время строительства сухого фонтана в центре Владимира.

ИСТОЧНИК KP.RU