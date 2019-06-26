2019-06-26T14:37:41+03:00
Происшествия

Главный инженер Селивановского предприятия, где на работника рухнула крыша, предстанет перед судом

Начальник заметил, что на кровле накопился снег и наледь, но ничего не сделал, что и привело к трагедии
Ольга МАКАРОВА
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Перед судом предстанет главный инженер аграрного предприятия "Вперед" Селивановского района, которого обвиняют в нарушении правил техники безопасности и охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью работнику

Следствием установлено, что 29 января руководитель, находясь в одном из подразделений аграрной фирмы, заметил, что на крыше коровника скопилось много снега и наледи. Вместо того, чтобы, согласно обязанностям, распорядиться почистить кровлю, он уехал по делам. Ночью, когда в помещении работал скотник, крыша начала трещать, посыпалась бетонная крошка. Сотрудник поспешил вывести коров из скотника в безопасное место. В один момент с крыши начали падать плиты, одна из которых упала на 49-летнего мужчину, причинив тяжкий вред его здоровью.

Обвиняемый, работающий на должности более 10 лет, полностью осознал вину в своем бездействии. Вскоре он предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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