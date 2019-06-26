На Дне молодежи во Владимире выступит диджей Леонид Руденко
Праздник начнется в 16 часов и продлится до самой ночи
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28 июня на Театральной площади отметят Международный день молодежи.
Владимирцев ждет фестиваль воздушных змеев, чемпионат ползунков, тренировки по кросфиту и мастер-класс по мас-рестлингу.
Хедлайнером праздника станет известный российский диджей Леонид Руденко. Кроме того, для гостей выступит одна из популярных кавер-групп российского шоу-бизнеса «Kiss Me Twice» и ее вокалистка Дарья Шигина, участница шоу «Голос-7. Перезагрузка».
День молодежи начнется в 16.00. Подробную программу праздника можно узнать в официальной группе ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU