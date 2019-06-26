2019-06-26T14:28:58+03:00
Общество

На Дне молодежи во Владимире выступит диджей Леонид Руденко

Праздник начнется в 16 часов и продлится до самой ночи
Алексей СУХОВ
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28 июня на Театральной площади отметят Международный день молодежи.

Владимирцев ждет фестиваль воздушных змеев, чемпионат ползунков, тренировки по кросфиту и мастер-класс по мас-рестлингу.

Хедлайнером праздника станет известный российский диджей Леонид Руденко. Кроме того, для гостей выступит одна из популярных кавер-групп российского шоу-бизнеса «Kiss Me Twice» и ее вокалистка Дарья Шигина, участница шоу «Голос-7. Перезагрузка».

День молодежи начнется в 16.00. Подробную программу праздника можно узнать в официальной группе ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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