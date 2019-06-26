2019-06-26T13:21:59+03:00
Политика

Глава Гороховецкого района Алексей Бубела уходит в отставку

Чиновник перестал отвечать на телефонные звонки
Сергей МОРКОВКИН
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26 июня сразу из нескольких источников стало известно, что глава администрации Гороховецкого района Алексей Бубела написал заявление об отставке. В администрации района заявили, что сейчас глава работает. На вопрос о его отставке секретарь заявила, что не уполномочена разглашать эту информацию. Сам Алексей Бубела на телефонные звонки не отвечает.

Алексей Бубела родился в 1956 году в ГДР, более 25 лет отслужил в Вооруженных сила СССР/РФ. С 1998 года жил и работал в Москве, занимал различные госдолжности. Был советником президента РФ по делам казачества, до 2016 года руководил научно-исследовательским отделом ФГКУ "Военный университет" Минобороны РФ. С 2016 года исполняет обязанности главы Гороховецкого района. Член партии "Единая Россия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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